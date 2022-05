GEMEENTERAAD. Herk-de-Stad gooit plannen voor nieuw administratief centrum om

Herk-de-Stad

Administratief centrum: Herk-de-Stad trekt 135.000 euro uit voor de aanstelling van een nieuw studiebureau voor de verbouwing van het vroegere politiegebouw aan de Guldensporenlaan tot nieuw administratieve centrum. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Het gebouw staat nu helemaal leeg. De stad sloot voor de verbouwing een contract af met Fluvius, maar het bestuur heeft die overeenkomst verbroken, omdat er geen schot in de zaak kwam. De stad wil de plannen nu wel aanpassen, omdat corona de werkvoorwaarden heeft gewijzigd. Zo kan het personeel nu meer thuis werken. De stad en het OCMW zitten nu nog op twee plaatsen in Herk-de-Stad. Het nieuwe administratieve centrum moet de twee samenbrengen.

Drugsgebruik: In Herk-de-Stad is er geen sprake van zwaar drugsgebruik. Dat heeft korpschef Philip Pirard van de zone Limburg Regio Hoofdstad in de gemeenteraad gezegd. De korpschef kwam er de cijfers van de politiezone voor 2021 toelichten. Michel Laenen van de N-VA-oppositie was verontrust door gegevens van een politiecontrole op drugs begin mei. Bij acties van de politie in het Kapermolenpark in Hasselt en het park OImenhof aan het stadhuis in Herk-de-Stad werden bij 24 van de 72 gecontroleerde personen drugs aangetroffen. “In Herk-de-Stad is nauwelijks sprake van het gebruik van zware drugs”, legde Philip Pirard uit. “We spelen kort op de bal. Zo worden er geregeld controles in de scholen gehouden, zonder en mét drugshond.”

Geen zomerschool: Herk-de-Stad gaat deze zomer geen zomerschool organiseren. Dat heeft schepen van Onderwijs Sofie De Waele (Vooruit) in de gemeenteraad gezegd. Het voorstel kwam van de N-VA-oppositie. Die ziet daarvoor ook mogelijkheden om over de gemeentegrens heen te werken. “We hebben hierover contact met de scholen gehad”, legt Sofie De Waele uit. “Ze hebben nog niet allemaal al geantwoord, maar de al ontvangen antwoorden leren dat er weinig interesse is om een zomerschool te organiseren. Ook over de gemeentegrens heen zien we het niet zitten. In Halen wordt de zomerschool geïntegreerd in de speelpleinwerking.”