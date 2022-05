Britse prinses Eugenie volgt haar man en verhuist naar het zuiderse Portugal

Er breekt een nieuw hoofdstuk aan voor prinses Eugenie en Jack Brooksbank, die elkaar in oktober 2018 het jawoord gaven en samen een zoontje hebben: ze gaan afwisselend in Groot-Brittannië en Portugal wonen met hun eenjarig zoontje August. In Portugal komen ze thuis in de Costa Terra golf & ocean club, gelegen in Melides, vlak aan de ruwe kustlijn van het land en op anderhalf uur rijden van hoofdstad Lissabon. In het Verenigd Koninkrijk behouden ze hun stulpje Frogmore cottage.

Een verhuizing naar het buitenland is voor de prinses geen nieuw gegeven. Ze woonde al twee jaar in New York, waar ze werkte als specialist bij een online veilinghuis. “Het is een heel spannende tijd voor hen”, zegt een bron over de verhuis in The telegraph.

Brooksbank werkte eerder als merkambassadeur voor Casamigos, het tequilabedrijf opgericht door George Clooney en Rande Gerber. Hij kwam vorig jaar nog in opspraak na een chique teambuilding van het merk omdat hij het op een boot wel erg naar zijn zin had tussen schaarsgeklede dames. In de Britse pers noemden ze hem “de rebel van het Britse paleis” en werd een scheiding met de prinses geïnsinueerd. De wederhelft van de prinses ruilt de tequila nu in voor de huizenmarkt. Hij heeft een functie bemachtigd bij vastgoedmagnaat Michael Meldman, een van Clooney’s zakenpartners.