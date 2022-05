GEMEENTERAAD. Vijf units op Jagersborg verkocht aan lokale ondernemers

MAASEIK

Jagersborg: Breugelmans Invest heeft op het industrieterrein Jagersborg een bedrijfsverzamelgebouw opgericht. De gemeenteraad van Maaseik ging akkoord met de verkoop van vijf units op dit terrein aan lokale handelaars. Het gaat om unit 1 met vier parkeerplaatsen aan de besloten vennootschap IT’S , voorheen gelegen in de Maasweg; unit 3 met vier parkeerplaatsen aan de besloten vennootschap Awouters Projecten, voorheen gelegen in de Weg naar Opoeteren te Oudsbergen; unit 8 met drie parkeerplaatsen aan de besloten vennootschap Sibu, voorheen gelegen aan de Hagerweg in Neeroeteren; unit 15 met vijf parkeerplaatsen aan Theo Bosmans, voorheen gelegen aan Goyenspad in Maaseik en unit 16 met vijf parkeerplaatsen aan de besloten vennootschap De Vries Vastgoed, voorheen gelegen aan de Vaartstraat in Rotem.

Gevelverfraaiing: De raad ging akkoord met een subsidiereglement met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden. Raadslid Peter De Bruyn (CD&V) had felicitaties voor de schepen van Lokale Economie. “Ik ben zeer tevreden over de activering van het subsidiereglement voor gevelverfraaiing van winkels en horecapanden in het winkelkerngebied”, zegt De Bruyn. “Tijdens de gemeenteraad van april wees ik de schepen op deze ondersteuningsmogelijkheid vanuit Vlaanderen. Hij liet weten hiervan niet op de hoogte te zijn. Een maand later ligt het punt al ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Het is belangrijk dat wij intekenen op subsidiemogelijkheden om als stad en gemeente boven het maaiveld te kunnen uitsteken. Anders dreigen we een verwaterd merk te worden in plaats van ‘Het Watermerk’.” De Bruyn speelde daarmee humoristisch in op het gloednieuwe logo van de stad ‘Maaseik Het Watermerk’. Dat logo werd afgelopen week groots voorgesteld op ’t Eilandje in Neeroeteren.

Kapitaalsverhoging: Het Autonoom Bedrijf Maaseik sluit het jaarverslag 2021 af met een verlies van 537.156 euro. Volgens de beheersovereenkomst moet de stad bij verlies tussenkomen en een kapitaalsverhoging invoeren. De stad Maaseik ging akkoord met de verhoging van het nodige kapitaal.