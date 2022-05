KRC Genk heeft zich versterkt met Ibrahima Sory Bangoura. De 18-jarige Guineese defensieve middenvelder, die ook centraal in de defensie kan spelen, komt over van de Johnson Académie Sport (SARL) in zijn thuisland en tekende een contract voor vier seizoenen (tot 2026) in de Cegeka Arena. Hij zal vanaf volgend seizoen aansluiten bij het team in de 1B Pro League.