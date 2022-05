Hoog spel in de coulissen van Roland Garros: hoe de tv-zenders de druk opvoerden en Novak Djokovic het voordeel van de ‘nachtsessie’ kreeg tegen Rafael Nadal

Rafael Nadal tegen Novak Djokovic niet voor 20.45 uur. Het lijkt logisch, de kraker der krakers van deze dinsdag op een avondlijk uur programmeren. Dat is het niet. De match waar iedereen naar uitkijkt, is een strijd tussen twee kampen. Die van het kamp-Nadal tegen het kamp-Djokovic? Voor een deel wel. Maar nog meer het duel der tv-zenders. Nog voor er een bal is gespeeld, is er nu al een grote winnaar: Amazon Prime Video. En Djoko heeft al mentaal overwicht.