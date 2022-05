Vakbonden vragen dat Vlaamse regering waarde van de VRT erkent: “We stoppen de afbraak”

Een stakingspiket palmt dinsdag de toegangspoort van de VRT-gebouwen aan de Reyerslaan in Brussel in. De vakbonden VSOA VRT, ACOD VRT en ACV VRT houden er een 24 urenstaking tegen het in april aangekondigde transformatieplan. De vakbonden vragen dat de Vlaamse regering de waarde van de Vlaamse openbare omroep erkent en het budget indexeert.

“We stoppen de afbraak van de VRT”, staat er te lezen op het spandoek aan het stakingspiket. De vakbonden keren zich tegen het banenverlies en de privatisering van de soep ‘Thuis’ binnen het transformatieplan. Die maatregelen zullen tot een te zwakke openbare omroep leiden, vrezen ze. De oplossing ligt voor de hand, klinkt het.

“We vragen dat de Vlaamse regering het vast budget van de VRT indexeert, zodat de VRT zijn facturen kan betalen”, stelt Wies Descheemaeker, secretaris ACOD-VRT. “Het personeel is de dupe ervan, maar op lange termijn ook de kijker, luisteraar en mediagebruiker. Een zwakke VRT zorgt voor minder goede en minder betrouwbare programma’s”, vervolgt hij.

De stakingsbereidheid zou groter zijn dan ooit volgens het vakbondsfront. Ze vragen meer respect voor de medewerkers en de kijkers. De vakbonden vragen meer te investeren in mensen en middelen. “De Vlaamse regering moet bijspringen. We moet op een degelijke manier betoelaagd worden. Ik zie dat de Franstalige gemeenschap wel investeert in de RTBF. Waarschijnlijk omdat de regering van de Franse Gemeenschap wel de waarde van dingen kennen en niet allen de kostprijs”, stelt Mike Barlow, voorzitter VSOA-VRT.

Onderhandelingen

De informatieronde van de vakbonden over het transformatieplan van de directie is intussen nog aan de gang. Tegen de zomer hopen de vakbonden naar de onderhandelingstafel te gaan. Ze benadrukken nogmaals de noodzaak om te investeren in de digitale transformatie, met inbegrip van een structurele opleiding en levenslange leermogelijkheden voor het personeel.

“Naast het sociaal drama van de naakte ontslagen, wordt het een drama op het vlak van werkdruk van de mensen die hier nog overblijven. We hopen dat de directie door de onderhandelingen inziet dat het plan te ingrijpend is”, verklaart Barlow.

Meer acties

De vakbondsactie bij de VRT vindt plaats in het kader van de nationale actiedag bij de openbare diensten, maar de mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst nog acties volgen. “Als je de omvang en de impact van het plan ziet, is het niet uitgesloten dat het nog maar de eerste actie is”, geeft Descheemaeker tot slot mee.

Als gevolg van de staking is er op de televisie en radio dinsdag een aangepaste programmatie met onder meer kortere journaals, geen dagelijkse uitzending van Thuis en kortere ochtend- en avondblokken op de radiozenders Radio 1, Radio 2, StuBru, MNM en Klara. Radio 2 brengt enkel een nationaal aanbod en geen regionale uitzendingen.

