Orban heeft het niet begrepen: “Hongarije kan onder oude voorwaarden olie blijven importeren”

De Hongaarse premier Viktor Orban verdedigt in een videoboodschap (zijn versie van) het akkoord over een Europees embargo op Russische olie dat maandagavond bereikt werd op de EU-top. Volgens Orban “kunnen landen die olie via pijpleidingen ontvangen onder de oude voorwaarden blijven werken”.

De Europese leiders beslisten dat er een volledig embargo komt op Russische olie die over zee wordt ingevoerd. Duitsland en Polen bannen ook de olie die ze via de Droezjba-pijpleiding krijgen. Voor de Oost-Europese landen die nu (goedkopere) olie krijgen via het zuidelijke traject van de Droezjba-pijpleiding - met name Hongarije en Slovakije - komt er een voorlopig uitstel.

Maar zo lijkt Orban het niet begrepen te hebben. “We zijn erin geslaagd het Commissievoorstel om het gebruik van alle Russische olie in Hongarije te verbieden, te verslaan”, zegt hij. Hongarije kampt nu al met torenhoge energieprijzen, een oplopende inflatie, en de gevolgen van de sancties tegen Rusland, zegt Orban. “In deze omstandigheden zou het ondoenbaar geweest zijn om de Hongaarse economie op duurdere olie te laten draaien. Dat zou een atoombom geweest zijn, maar we zijn erin geslaagd die te vermijden.”

In hun conclusies spraken de leiders af dat het uitstel voor Hongarije en Slovakije slechts tijdelijk is. Woensdag komen de ambassadeurs van de lidstaten bijeen om zich over de details van het akkoord te buigen, maar de Hongaren lijken hun huid daar duur te zullen verkopen. “We hebben een akkoord bereikt dat zegt dat landen die olie via pijpleidingen ontvangen onder de oude voorwaarden kunnen blijven werken”, legt Orban uit. “Omdat het meest perverse idee vermeden is, kunnen families vanavond rustig slapen.”

(jvh, tact)