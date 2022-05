65 jaar getrouwd: Willy en Lisette in Borgloon

Borgloon

Willy Michiels (91) en Lisette Leurs (87) vierden zopas hun briljanten bruiloft. Samen met hun twee kinderen, drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen maakten ze er een mooi feest van.

Het koppel woonde 50 jaar lang in Rekem, waar Willy in het OPZC gewerkt heeft. Lisette was hulpkokkin in het Koninklijk Atheneum in Eisden. Momenteel verblijven ze in WZC Puthof in Borgloon in een knus appartement waar ze samen genieten van het Haspengouwse landschap.