Recordaantal zwerfkatten gevangen in 2021

Er is vorig jaar in Vlaanderen een recordaantal van 15.380 zwerfkatten gevangen. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Het zijn de lokale besturen die de verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van alle zwervende en verloren gelopen dieren. Uit een bevraging, waar 252 lokale besturen aan deelnamen, bleek dat 247 van hen vorig jaar maatregelen namen om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. Samen vingen ze in 2021 15.380 zwerfkatten.

In driekwart van de gevallen werden ze gesteriliseerd en nadien teruggeplaatst of geadopteerd. Een duizendtal katten werd geëuthanaseerd om medische redenen. Daarnaast steeg ook het gemiddelde budget dat een gemeente investeert in het zwerfkattenbeleid met bijna 14 procent tot 7.500 euro.

“Het mag duidelijk zijn dat elke Vlaamse gemeente kampt met zwerfkatten”, zegt Weyts. “Maar met een efficiënt ‘vangen, steriliseren, terugplaatsen-beleid’ kunnen we het kattenbestand onder controle krijgen.”