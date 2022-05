Laverne Cox staat model voor eerste transgender Barbie: “Een baken van hoop”

“De LGBTQ-gemeenschap staat voor verschillende uitdagingen, zeker jonge transgender mensen”, verwijst Cox naar recente conservatieve maatregelen in de Verenigde Staten. “Ik hoop dat alle kinderen die zich gestigmatiseerd voelen door de aanvallen op hun gezondheidszorg, en wiens mogelijkheden om aan sport te doen gekortwiekt worden, deze Barbie zien als een baken van hoop en mogelijkheden.”

Cox is vooral bekend door haar rol in de serie ‘Orange is the new black’, en is een voorname activiste voor de rechten van transpersonen.