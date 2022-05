GEMEENTERAAD. Minder inbraken in Zonhoven, aantal ongevallen stijgt weer

Zonhoven

Vijvers staan droog: De gemeenteraad gaf groen licht voor het ‘hemelwater- en droogteplan’ van de gemeente Zonhoven. Zo moet er voldoende water opgevangen worden, om droge periodes te overbruggen. “Alleen bizar dat er in de zomer zo veel vijvers leeg staan in Zonhoven”, vond raadslid Sven Lieten (Zonshoven). “Kunnen we daar het regenwater niet naar toe leiden en bufferen?” Volgens schepen Frederick Vandeput (Open VLD) een bruikbare suggestie. “We hebben al bufferbekkens, en we gaan de buffercapaciteit nog verhogen. Op dit moment loopt er nog een studie over de Roosterbeek. Maar alle suggesties zijn welkom.”

Minder inbraken: Korpschef Philip Pirard van de politiezone LRH kwam het jaarrapport voorstellen, en hij presenteerde de cijfers voor Zonhoven. “Het aantal inbraken is de laatste jaren fors gedaald. Vorig jaar noteerden wij er nog 27, terwijl er dat in 2012 bijvoorbeeld nog 113 waren. Het aantal autodiefstallen daalde eveneens. Voor afpersing via het internet moeten we wel uitkijken. Dat fenomeen zit in de lift. Het aantal verkeersongevallen daalde in de coronajaren 2020 en 2021 fors. De laatste maanden is er wel weer een stijging.”

Bouwvergunningen: Raadslid Dominic Tholen (CD&V) merkte op dat Zonhoven er 110 dagen over doet om een bouwvergunning af te leveren. “Onze gemeente is daarmee één van de traagste in Limburg.” Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) laat weten dat de gemeente momenteel ook enkele grotere en complexe dossiers behandelt. “Maar we werken ook aan een verbetering, met bijvoorbeeld extra personeel. Daardoor zal de afleveringstermijn binnenkort versnellen.”