Dinsdag nog bewolkt, maar dit weekend wordt het tot 25 graden (met kans op onweer)

De weersverwachtingen voor dinsdag. — © KMI

Dinsdag wordt nog gedeeltelijk bewolkt, en in de loop van de dag ontstaan er meer stapelwolken. Later vallen er enkele buien die hier en daar kunnen gepaard gaan met een donderslag. We halen maxima van 14 graden in de Hoge Ardennen, tot 18 of 19 graden in het centrum.

Dinsdagnacht trekken de buien weg naar Duitsland, en verschijnen er brede opklaringen. De minima dalen naar tussen 3 à 6 graden in de Ardennen, en 7 tot 11 graden elders.

Later deze week

Woensdag begint met vrij zonnig weer. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt, en op een lokale bui na – vooral in Vlaanderen – blijft het droog. De maxima liggen tussen 15 à 17 graden aan zee en in de Ardense toppen, tot 18 à 20 graden elders.

Donderdag begint opnieuw vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen wolkenvelden af met opklaringen, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 16 graden aan zee en in de Ardennen, en 22 graden in het uiterste zuiden en de Kempen.

Vrijdag wisselen zonnige perioden af met hoge of middelhoge wolkenvelden. Het blijft in de meeste streken droog, al is een bui tegen het einde van de dag niet uitgesloten. Het wordt enkele graden warmer, met maxima tussen 19 en 24 graden.

“Ook in Limburg zal het waarschijnlijk lange tijd droog blijven. Vanuit het zuiden komt een neerslagzone dichtbij en mogelijk kunnen er ‘s avonds of in de nacht naar zaterdag een aantal buien -al dan niet met onweer- tot onze omgeving doordringen”, zo vertelt onze weerman Ruben Weytjens.

Weekend

Zaterdag wordt het weer onstabieler, maar wel vrij warm. Het KMI verwacht “enkele actievere (onweers)buien” die in de loop van de dag vanuit Frankrijk ons land binnenkomen. Het wordt 20 tot 25 of 25 graden.

“Alle weermodellen in Limburg opteren inmiddels voor een warme dag met zomerse maxima. Dit betekent dus 25°C of misschien nog wat meer”, aldus Weytjens.

Ook zondag is de atmosfeer onstabiel, en kunnen er enkele onweersbuien losbarsten. Het wordt 19 tot 24 graden.

Begin volgende week wordt vrij zacht maar nog licht onstabiel, met kans op nog enkele buien. De maxima schommelen dan in het centrum van het land rond 22 graden.