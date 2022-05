GEMEENTERAAD. Renovatie De Bron kost Lanaken pak meer dan geraamd

Lanaken

De Bron: De raad verklaarde zich akkoord met het bestek voor de inrichting van ontmoetingscentrum De Bron aan de Koning Albertlaan. Daarin krijgen straks naast de bibliotheek ook de dienst Erfgoed, de Speel-o-theek en het Huis van het Kind onderdak. “De integratie van al deze diensten zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor de dienstverlening”, meende schepen Astrid Puts (Open Vld). Het bestek omvat de inrichting van een nieuwe centrale onthaalruimtte, leeshoek, studiehoeken, gamehoek voor jongeren, ruimten voor Kind en Gezin, de ‘wayfinding’ en de inrichting van een nieuwe polyvalente zaal die vermoedelijk naar de onlangs overleden schrijver en inwoner Jeroen Brouwers zal genoemd worden, verklapte Puts. “We gaan ook voor zo veel mogelijk recuperatie van bestaand meubilair - na een grondige opknapbeurt uiteraard - en voor LED-verlichting ter vervanging van de oude TL-lampen. De raming van het huidige bestek bedraagt nagenoeg 400.000 euro, waarmee de totale kostprijs van de renovatie van de Bron - door een stijging van de materiaalprijzen - niet op 1,45 maar op 1,85 miljoen komt”, besloot de schepen.

vzw Toerisme: De vzw Toerisme Lanaken ontvangt een gemeentelijke investeringstoelage van 43.000 euro voor de afbraak van de vroegere accommodatie van Lanaken VV in het domein Pietersheim. “Tijdens de werken stootte de aannemer onverwacht op asbest en de verwijdering daarvan zorgde voor een meerprijs van ruim 18.000 euro”, zegt schepen Jolein Martens (Open VLD). Aansluitend klaagden de cd&v’ers Jean-Pierre Hermans, Bert Paulissen en Vera Jans over de verminderde dienstverlening in de Kinderboerderij en in Oud-Rekem waarbij ze aandrongen op de aanwerving van extra personeel en/of vrijwilligers.

Voertuigen: Ter vervanging van een Ford Focus van 21 jaar en een Ford Transit van 22 jaar worden weldra een nieuwe elektrische personenwagen en bestelwagen, en een laadstation aangekocht. “Een en ander kadert in onze beleidsdoelstelling waarbij gestreefd wordt naar klimaatneutraliteit en vergroening”, zegt schepen Peter Verheyen (Open VLD). De totale raming bedraagt zowat 95.000 euro en de lokale dealers zullen worden uitgenodigd tot de onderhandelingsprocedure.