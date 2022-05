Kleuter (4) verdrinkt in zwembad maar kan op het nippertje gered worden door alerte buurman

Tom Westerhaus aarzelde geen moment toen hij hoorde dat er een 4-jarige kleuter in het zwembad van zijn appartementsblok was gesukkeld. Zijn 12-jarige zoon zag de jongen liggen in het water en riep er meteen zijn vader bij. Hij sprong in het zwembad om het jongetje te redden. Bijna drie minuten lang reanimeerde hij de jongen, met succes. “Wanneer hij begon te hoesten, wist ik dat het in orde zou komen”, klinkt het bij de heldhaftige buurman.