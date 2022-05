Severodonetsk. 90 procent van de gebouwen is er beschadigd. — © Serhii Nuzhnenko/reuters

Oorlog in Oekraïne

In de Donbas kantelt de oorlog in het voordeel van de Russen. In Severodonetsk wordt de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. “De doden zijn niet te tellen”, klinkt het.