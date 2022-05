50 jaar getrouwd: Roger en Lisette in Beringen

Beringen

Roger Vanhoudt (71) en Lisette Gijbels (70) vierden zopas hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Lisette ging na haar studies werken als fabrieksarbeider op de Philips in Hasselt. Roger startte zijn beroepsloopbaan als magazijnier, daarna was hij vrachtwagenchauffeur bij transport Bielen. Roger en Lisette hebben elkaar leren kennen in 1968 tijdens een communiefeest van een nicht. In 1977 verhuisden ze naar Koersel, waar ze nu nog steeds wonen. Het gouden paar heeft één zoon en twee kleinkinderen. Als ze thuis zijn, is fietsen hun favoriete bezigheid.