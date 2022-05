Vincent Kompany opnieuw genoemd bij Borussia Mönchengladbach, maar Duitsers komen te laat: vandaag nog witte rook bij Burnley?

Favre gold als de topfavoriet om over te nemen bij Gladbach, dat aan het einde van het seizoen afscheid nam van hoofdcoach Adi Hütter. De 52-jarige Oostenrijker stond slechts één seizoen aan het roer bij die Fohlen.

Favre was eerder hoofdcoach van Gladbach tussen 2011 en 2015. De 64-jarige Zwitser was nadien nog aan de slag bij Nice en Borussia Dortmund. Bij die laatste club werd hij in december 2020 aan de deur gezet.

Virkus vertelde maandag dat hij gesprekken had met verschillende coaches. Hij wil zo snel mogelijk een nieuwe coach aanstellen. De voorbije weken werd ook Vincent Kompany genoemd bij Gladbach, en de Duitse pers linkte de voormalige Rode Duivel dinsdag opnieuw aan de club. Kompany nam vorige week afscheid van Anderlecht en is sindsdien op weg naar Burnley, dat degradeerde uit de Premier League. Officiële bevestiging is er echter nog niet, maar volgens onze informatie is er al even een (mondeling) akkoord en bereidt de club nu de aankondiging voor. Kompany gaf zelfs al zijn visie op de spelersrekrutering voor volgend seizoen, Gladbach komt dus te laat. In Engeland klinkt het dat de deal aansleepte omdat de work permit van Kompany op zich liet wachten.