Luc Diricks: “Wat doe je in het geval een everzwijn naar je toekomt. Groeten zeker.” — © RR

GENK

Het lijkt er almaar meer op dat everzwijnen in Limburg de mens niet meer beschouwen als een natuurlijke vijand maar eerder als een interessante creatie. Dat leverde aan de Weg naar As in de omgeving van Genk-Centrum bijgevoegd grappig beeld op.