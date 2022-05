An Swartenbroekx verhuist naar Spanje: “Hier wil ik oud worden”

An Swartenbroeckx (52) verhuist naar Spanje. Samen met haar man Guido heeft ze een huis gekocht in Andalusië, waar ze ook het grootste deel van het jaar zullen wonen. Dat schrijft Story.

“In oktober kreeg ik een opdracht om 17 scenario’s te schrijven”, vertelt Swartenbroeckx. “Het grauwe België werkte niet echt inspirerend, dus boekte Guido een hotelletje in Spanje. Zo kon ik schrijven met zicht op zee. Wat ik niet wist, is dat hij ook ‘huisbezoeken’ had gepland en daar had ik geen zin in: ik moest werken. Maar het tweede huis dat we bezochten, bij het charmante dorpje Arenas, had amandelbomen, vijgen, avocado’s… en zicht op zee. Opnieuw een coup de foudre. Ik dacht: hier wil ik oud worden.”

Swartenbroeckx en haar man zullen het huis nu verbouwen, en er dan 10 maanden per jaar wonen. “Nadien verhuren in het hoogseizoen. Want de lening moet ook afbetaald worden.”

