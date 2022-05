Chinese tiener onderuit op Roland-Garros na ‘inzinking’ tegen topfavoriete Iga Swiatek: “Last van menstruatiepijn”

Een complete ommezwaai was het: de Chinese tiener Qinwen Zheng leek het de huidige koningin van het vrouwentennis, Iga Swiatek, bijzonder lastig te kunnen maken nadat ze de eerste set met een tiebreak won. En toen zakte ze ineen als een pudding, leek de Poolse nummer één van de wereld door te duwen en leek ze te bezwijken. Iga Swiatek-Qinwen Zheng: 6-7, 6-0, 6-2. Et voilà, de 32ste zege op rij voor Swiatek, niets aan de hand?

Toch wel. Zheng had geen last van een inzinking. Ze had ook geen mentale dip, zo eigen aan het tennis. Dat ze na een 0-3-achterstand een medische time-out vroeg, had ook niet enkel te maken met pijn aan haar rechterdij, die ze toen liet inpakken. “Ja, mijn been deed pijn maar dat was niets vergeleken met mijn buikpijn. Het ging om girls things. Tijdens de eerste set had ik geen pijn maar toen kwam die op. Ik kon mijn tennis niet meer spelen. De eerste dag is altijd zwaar. Dan heb ik veel last. Maar ik moet blijven sporten, ik kan niet tegen mijn natuur ingaan. Op zulke ogenblikken wilde ik dat ik een man kon zijn op de tenniscourts.”

Zheng, nummer 74 van de wereld, denkt al verder. “Buiten mijn laatste wedstrijd ben ik echt tevreden over mijn parcours op Roland Garros. Ik heb toch genoten om te kunnen spelen tegen nummer één van de wereld. Jammer dat ik niet alles heb kunnen geven. De volgende keer dat ik het opneem tegen haar, wil ik in topvorm zijn.” Zheng is een stijger op het tenniscircuit, onder meer dankzij de voormalige coach van Justine Henin, Carlos Rodriguez, die haar tennisacademie mee leidt.(hjb)