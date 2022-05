Kevin De Bruyne was afgelopen weekend de grote man bij de Kevin De Bruyne Cup in Drongen. De sterspeler van de Rode Duivels en Manchester City speelde er een wedstrijdje met BV’s, deelde véél handtekeningen uit én probeerde even Martijn Debbaut door de benen te spelen. Wie? Wel, de Belgisch kampioen Panna. En het was Debbaut die dolde met ‘KDB’.