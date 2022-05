Het religieuze is eraf, we zoeken iets anders: hoe het komt dat we massaal naar onze folklore gaan kijken

De Sint-Servaasprocessie, de Oogstdankfeesten, de Ros Beiaardommegang, de Heilig Bloedprocessie, de Schuttersfeesten tot zelfs de geitenmarkt in Bree: allemaal trokken ze veel toeschouwers. Ons hart klopt voor folklore. Of zeg tegenwoordig liever: immaterieel erfgoed. Wij zijn van oudsher een volk van processies en optochten. Maar van waar de geweldige revival? “We herontdekken onze lokale cultuur. En corona heeft ons doen inzien dat we achter een computerscherm geen gemeenschapsgevoel vinden.”