Bijna weggestuurd vlak voor zijn doorbraak tot de transfer zonder lachende gezichten: hoe Thibaut Courtois België veroverde

Sinds hij Real Madrid eigenhandig aan de Champions League hielp, is Thibaut Courtois een levende legende. In drie afleveringen blikken we terug op zijn pad naar de status van beste doelman ter wereld. Vandaag: hoe hij in geen tijd de hemel in België bestormt. Van bijna doorgestuurd en kotsmisselijk bij zijn debuut, over eerste keuze bij toeval, tot de – op dat moment – duurste maar ook bitterste transfer voor Genk.