Anderhalve maand na buscrash waarbij haar vriend omkwam, is Ana nog in het ziekenhuis: “Alles ben ik hier verloren”

Bijna twee maanden nadat Ana María Torres (26) de zware buscrash op de E19 in Schoten overleefde, is de Colombiaanse vrouw nog altijd aan haar ziekbed gekluisterd. Enkel in het weekend komt ze even buiten de muren van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Terugkeren naar haar thuisland doet ze voorlopig niet: “Alles wat mij dierbaar was, ben ik hier verloren.” Haar verloofde Felipe ‘Pipe’ Rodríguez (28) kwam bij de crash om het leven en vroeg haar enkele dagen voordien nog ten huwelijk.