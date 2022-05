Marokkaanse Wydad AC wint Afrikaanse Champions League

De Marokkaanse voetbalploeg Wydad AC uit Casablanca heeft de Afrikaanse Champions League gewonnen tegen het Egyptische Al-Ahly met 2-0. Zouheir El Moutaraji scoorde beide doelpunten in de 15e en de 48e minuut.

Het is de derde keer dat Wydad AC de Afrikaanse Champions League wint, na eerdere triomfen in 1992 en 2017. De ploeg evenaart zo grote stadsrivaal Raja Casablanca, maar is nog ver verwijderd van de tien titels die Al-Alhy al heeft verzameld.

De winnaar van de Champions League mag deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal voor clubs.

