KRC Genk haalt jonge Guineeër Bangoura voor belofteploeg in 1B, nog geen nieuws over Dessers

KRC Genk heeft zich versterkt met Ibrahima Sory Bangoura (18). De defensieve middenvelder komt over van een voetbalacademie in Guinee en tekende volgens een tweet van Footdafrique een contract voor vier jaar. Hij moet de belofteploeg, die volgend seizoen uitkomt in 1B, versterken. Bangoura testte de afgelopen weken bij RWDM, maar wordt dus aangetrokken door KRC Genk.

Dessers

Wat het eerste elftal betreft is het nog rustig op transfervlak. Feyenoord heeft nog één dag om de optie op Cyriel Dessers te lichten. Daarvoor moet de Nederlandse club vier miljoen ophoesten én een akkoord bereiken met Dessers over een nieuw contract. Jhon Lucumi kan volgens verschillende Italiaanse media opnieuw rekenen op interesse van Atalanta, dat zich een jaar geleden al meldde voor de Colombiaanse verdediger. (mg)