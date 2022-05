Als zelfs Lionel Messi het zegt: “Benzema verdient de Ballon d’Or”

“Het is erg duidelijk dat Benzema een spectaculair jaar heeft gespeeld en dat hij dat op een grandioze manier heeft beëindigd (met de winst in de Champions League-finale, nvdr.)”, aldus Messi, die zelf zeven keer de onderscheiding kreeg als speler van FC Barcelona.

Benzema was “fundamenteel vanaf de achtste finales door zich beslissend te tonen in alle wedstrijden. Dit jaar is er geen twijfel voor mij”, zei de speler van PSG.

Argentinië speelt woensdag tegen Italië de ‘Finalissima’, de wedstrijd tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen. Italië kon zich niet plaatsen voor het WK. “Het is waanzinnig dat Italië het EK won en niet kan deelnemen aan het WK. Hij noemde Italië “een van de grootste teams uit de geschiedenis van het wereldkampioenschap”, een ploeg die een van de favorieten zou zijn. “Niemand zou ze willen tegenkomen”, voegde hij eraan toe.

In het interview kreeg de Argentijnse sterspeler ook vragen over zijn aanpassing aan PSG en het Franse voetbal. Messi sprak over “een moeilijke verandering” en zei ook dat zijn kinderen wenend thuiskwamen na hun eerste dag school in Parijs. Daarna pasten ze zich aan, want ze “zijn fenomenaal”.

Afgelopen winter liep Messi een coronabesmetting op. Hij is ervan overtuigd dat hij nog gevolgen daarvan ondervindt in de longen.

Op 17 oktober wordt de Ballon d’Or uitgereikt. Voor het eerst beloont de prijs prestaties van één seizoen, en niet langer in een kalenderjaar. De stemming gebeurt nu door journalisten uit de top 100 van de FIFA-ranking. (belga)