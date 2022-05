BNXT League: Leuven domineert tegen Bergen en gaat naar kwartfinales grensoverschrijdende play-offs

Leuven heeft in de terugwedstrijd van de vierde ronde van de grensoverschrijdende play-offs in de BNXT League gewonnen van Bergen, met bijna 30 punten verschil (82-55). In de andere wedstrijd heeft Antwerp gewonnen van Groningen (102-88), maar dat was niet genoeg om de 34 punten achterstand uit de heenwedstrijd teniet te doen. Leuven en Groningen trekken dus naar de kwartfinales van de play-offs.

De Leuven Bears spelen woensdag en vrijdag tegen Leiden. De winnaar van die confrontatie komt dan op 5 en 7 juni uit tegen Oostende, de Belgisch kampioen.

Leuven verloor zaterdag de heenwedstrijd tegen de Henegouwers, maar bracht daar maandagavond verandering in. Bij de Bears was de Amerikaan Nick McGlynn goed voor 20 punten en 13 rebounds. Bergen werd van bij de start bij de keel gegrepen en kon zich niet herstellen van de 22-8 achterstand na 10 minuten.

In de Lotto Arena maakte Antwerp het verschil in de tweede helft, maar was niet in staat de kloof te dichten uit de heenwedstrijd. Antwerp was collectief sterk. Elf spelers scoorden immers, met Jaylen Hands (22 punten) op kop.

Groningen komt op 1 en 3 juni uit tegen Mechelen, finalist van het Belgisch kampioenschap. De winnaar van dat duel treedt dan aan tegen den Nederlandse kampioen Den Bosch in de halve finales, op 5 en 7 juni.

De finale vindt plaats op 9 en 11 juni.(belga)