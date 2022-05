Swiatek verliest allereerste set in Parijs, maar reageert dan als een gestoken bij

Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg op het Parijse gravel in de vierde ronde (achtste finales) de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74) in 3 sets: 6-7 (5/7), 6-0 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 40 minuten.

De 20-jarige Swiatek verloor in Parijs nog geen set, maar daar bracht de 19-jarige Zheng verandering in. Ze kon de eerste set winnen, maar ondervond daarna hinder van een dijblessure.

In 2020 schreef Swiatek Roland Garros al een keer op haar naam. Het is voorlopig haar enige grandslamtitel. Zheng schakelde vorige week in de eerste ronde onze landgenote Maryna Zanevska (WTA 62) uit.

De winst was de 32ste op rij voor de Poolse. Ze evenaart zo onze landgenote Justine Henin, die in 2007 en 2008 ook 32 overwinningen op rij boekte. Sinds 2000 deden enkel de zussen Williams beter: Serena won 34 wedstrijden op rij in 2013, Venus won er 35 op rij in 2000.

Swiatek neemt het in de kwartfinales op tegen het Amerikaanse elfde reekshoofd Jessica Pegula (WTA 11), die in de achtste finales in 2 uur en 10 minuten afrekende met de Roemeense Irina Begu (WTA 63) in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-3.(belga)