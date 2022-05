Boze fans breken gedenksteen van Thibaut Courtois aan stadion van Atlético Madrid uit

Boze fans van Atlético Madrid hebben de gedenksteen voor Thibaut Courtois verwijderd aan het Wanda Metropolitano-stadion. Enkele uren eerder werd de voorzitter van Atlético Madrid, Enrique Cerezo, geconfronteerd met het idee dat sommige fans opperden op sociale media. Daarop zei hij “dat ze dan maar moesten komen met hamer en beitel om hem te verwijderen.” Het is een reactie op gevoelige uitspraken van Courtois over de Champions League-finale van 2014.

Op de persconferentie voor de Champions League-finale van zaterdag deed Thibaut Courtois een bijzonder gevoelige uitspraak over de eindstrijd van 2014, die hij met Atlético Madrid met 4-1 verloor van Real Madrid.

“Acht jaar geleden speelde ik mijn eerste Champions League-finale, maar ik hoop nu mijn eerste te winnen. Iedereen wil winnen en de bijdragen aan de geschiedenis van Real Madrid. Als Real Madrid een finale speelt, dan weet je dat ze die winnen. Nu sta ik aan de goede kant van de geschiedenis”, zei onze landgenoot, die de absolute uitblinker was in de finale tegen Liverpool (1-0-winst).

Eerder diende de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de uitblinker in de Champions League-finale van antwoord tijdens de huldiging van Real Madrid in het stadhuis met de woorden: “Je hebt mij de voorbije jaren vaak doen genieten, maar sta me toe met heel veel sympathie één ding te zeggen: aan de goede zijde van de geschiedenis staan ook zij die samen met jou hebben gehuild in Lissabon.”

Lissabon was de plaats waar de bewuste finale van 2014 werd gespeeld. Atlético Madrid hield negentig minuten stand (1-1) tegen de grote rivaal en stadsgenoot, maar kraakte in de verlengingen en verloor met 4-1.

Thibaut Courtois stond die avond in doel bij Atlético Madrid, waar hij tussen 2011 en 2014 speelde, alvorens terug te keren naar Chelsea. Courtois werd Spaans kampioen, won de Spaanse beker en de Europa League bij Los Colchoneros.

De voorzitter van Atlético Madrid Enrique Cerezo verwees naar de toespraak van de burgemeester toen hem werd gevraagd naar een reactie op de woorden van Courtois. “Ik denk dat de burgemeester hem op fantastische wijze van antwoord heeft gediend. Daarmee is alles gezegd.”

Cerezo zei dat hij Real Madrid via alle mogelijke kanalen gefeliciteerd heeft. “We hebben hen een brief gestuurd, een Whatsapp en nu breng ik via jullie journalisten nog eens mijn felicitaties over.”

De voorzitter van Atlético Madrid viel alsnog uit zijn rol toen een journalist hem ermee confronteerde dat sommige fans op sociale media hadden opgeroepen om de gedenksteen voor Courtois, die wordt geplaatst voor spelers met minstens honderd duels voor Atlético, te verwijderen. Daarop zei hij cynisch: “Als ze hem willen verwijderen, dat ze dan maar komen met hamer en beitel en hem weghalen.”

Enkele uren later circuleerden er op sociale media foto’s van de verwijderde steen en het nieuws werd bevestigd door de Spaanse media.