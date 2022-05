© BFM TV via REUTERS

Oekraïne

Hij zat in een vrachtwagen die tien burgers uit de stad Sjevjerodonetsk probeerde te evacueren. Maar toen namen de Russen het humanitair konvooi onder vuur en kwam de Franse journalist Frédéric Leclerc-Imhoff om het leven. “Schokkend”, zegt de Franse minister Catherine Colonna, die net nu op bezoek is in Oekraïne.