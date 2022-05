Limburg mag drie Michelinsterren bijschrijven. Restaurant Julemont in Château Wittem kreeg maandag in één keer twee Michelinsterren. Hans Kinkartz van Atelier in Gulpen heeft zijn eerste Michelinster te pakken. Voor de Limburger Bas van Kranen, chef-kok van Flore in Amsterdam, waren er twee sterren én een groene ster.