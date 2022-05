Genk/Peer

Zijn Limburgers ook lefgozers? Vanaf dinsdag proberen Genkenaar Anthony Chiaverini (29) en Perenaar Stijn Gijbels (39) dat te bewijzen in ‘De Grootste Lefgozer’op VTM 2. Terwijl Anthony wel erg ver gaat, stond Stijn vaak verbaasd te kijken naar zijn jeugdig enthousiasme. “Ik heb me soms afgevraagd waar ik in godsnaam aan begonnen was”, zegt Stijn.