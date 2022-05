101.798 minuten, oftewel 70,7 volledige dagen. Dat is de optelsom van de officiële speelminuten van de 32 Rode Duivels dit seizoen. Is de Nations League het toernooi te veel? We vroegen het aan inspanningsfysioloog Bert Op‘t Eijnde (UHasselt). “Onderschat ook de mentale belasting niet.”