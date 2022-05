Rafael Nadal niet gelukkig met late speeluur voor 59ste (!) clash met Djokovic: “De bal is ’s avonds trager op gravel”

De bijna 39-jarige Rafael Nadal heeft nog voor de start van zijn clash met Novak Djokovic en eerste kleine nederlaag moeten incasseren. De Spanjaard pleitte ervoor om de wedstrijd in de namiddag de spelen, maar daar hadden de organisatoren van Roland Garros geen oren naar. De 59ste editie van de Servisch-Spaanse titanenstrijd, het meest gespeelde duel ooit in het mannentennis, staat morgen om 20u45 gepland.

Rafael Nadal heeft de voorbije zeventien jaar liefst dertien keer Roland Garros gewonnen, maar een veertiende eindzege wordt een moeilijke zaak. Nadal hij heeft nog last van een hardnekkige voetblessure. Ondanks de hinder bereikte hij de kwartfinales waarin hij ’s werelds nummer één Novak Djokovic in de ogen kijkt. De Serviër gaat op zoek naar zijn derde eindzege op Roland Garros. Het is de tiende keer dat de twee titanen in Parijs tegenover elkaar staan. De match zal bij valavond onder kunstlicht gespeeld worden en dat is niet helemaal naar de zin van Nadal.

“De wedstrijd met Djokovic zou wel eens mijn laatste ooit kunnen zijn op Roland Garros en ik had die het liefst overdag gespeeld. Ik hou er niet van om ’s avonds laat op gravel te spelen omdat de luchtvochtigheid hoger is waardoor de bal trager is. De weersomstandigheden kunnen ’s avonds ook veel slechter zijn, zeker als het koud is.”

Vorig jaar stonden Djokovic en Nadal in de halve finales tegen elkaar. De Serviër won toen met 3-6, 6-3, 7-6 en 6-2 en zou ook de eindzege in de wacht slepen.. — © AP

Djokovic en Nadal speelden in hun carrière 58 keer tegen elkaar, de Serviër won 30 keer, Nadal 28. Maar op gravel is de Spanjaard duidelijk in het voordeel: van hun 27 gravelduels won Nadal er 19, op Roland Garros is de stand zelfs 7-2 in het voordeel van Nadal.

“Ik heb geen indicatie van waar ik sta tegenover hem, want ik heb al lange tijd niet tegen hem gespeeld. Het wordt een zware uitdaging. Ik denk dat hij intussen negen wedstrijden op rij heeft gewonnen, eerst in Rome en nu hier. Hij won hier al zijn matchen zonder setverlies. Ik weet wat mijn situatie is en ik moet die accepteren. Ik ga vechten voor wat ik waard ben. Ik mag niet klagen, ik sta in de kwartfinales van Roland Garros. Ik probeer gewoon te genieten en elke match die ik speel, ben ik mij er bewust van dat het mijn laatste ooit kan zijn op Roland Garros. Ik ben door een zware periode gegaan met mijn voet, dus ik tast in het duister over het vervolg van mijn carrière.”