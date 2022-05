Interview met heemskind Stan (11) na uitputtende Ros Beiaard-tocht grijpt naar de keel: “Heel trots op mezelf”

Ze moesten enkele jaren geduld uitoefenen door het coronavirus, maar zondag was het eindelijk zover voor de Dendermondse heemskinderen Maarten (18), Wout (13), Stan en Lander (beiden 11) Cassiman. De vier jongens bestegen het zwarte, houten paard en reden tijdens de Ros Beiaard-tocht urenlang door de stad aan de Schelde. Een hele eer, maar ook enorm uitputtend en pijnlijk. Dat wordt duidelijk wanneer heemskind Stan is afgestegen en over zijn avontuur vertelt op regionale zender TV Oost. Veel kan de jongen niet meer uitbrengen tijdens het emotionele interview, maar hij verbijt de pijn en de vermoeidheid. “Ik ben heel trots op mezelf”, klinkt het. “Mooie momenten.”