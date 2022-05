Oekraïne opent jacht op Russische oorlogsmisdadigers, maar kan een Oekraïense rechter objectief oordelen?

Oekraïne heeft de jacht geopend op Russische oorlogsmisdadigers. Zo vindt straks al het tweede proces plaats tegen een Russische soldaat, een snel tempo voor een land dat middenin een oorlog zit. Of dat de rechtsgang niet bemoeilijkt? Kan een Oekraïense rechter neutraal oordelen over een Russische misdadiger? “Dit zijn niet de ideale omstandigheden om snel processen te gaan voeren.”

Op 28 februari reed de 62-jarige Oleksandr Shelipov op zijn fiets door Chupakhivka, een dorp nabij de stad Soemy. De ex-bodyguard was al fietsend aan het telefoneren toen plots geweerschoten weerklonken. Shelipov viel dood op de grond. Het was geen verdwaalde kogel die de ongewapende fietser neerhaalde, wel een doelgericht schot uit de kalasjnikov van Vadim Shishimarin. Of zo oordeelde het Oekraïense Openbare Ministerie. De 21-jarige Russische soldaat gaf wel toe dat hij schoot vanuit het open raam van een wagen, maar had naar eigen zeggen niet de intentie te doden. Hij volgde slechts een bevel op van een kompaan. Nog geen twee maanden later, op 23 mei, wordt Shishimarin toch schuldig bevonden aan moord en spreekt een Oekraïense rechter de zwaarst mogelijke straf uit: levenslang in de cel.

Hoofdaanklager Iryna Venediktova toonde zich tevreden. De Oekraïense onderzoekt meer dan 13.000 zaken en heeft meer dan 600 verdachten in beeld. Maar kan de rechtsgang in Oekraïne wel neutraal verlopen momenteel?

Geen krijgsgevangene

“Het is een goede zaak dat er nationale procedures zijn om oorlogsmisdadigers te berechten, het Internationaal Strafhof fungeert immers als een reservehof”, zegt Jan Wouters, Gewoon Hoogleraar Internationaal Recht (KU Leuven). “Maar de vraag rijst of deze rechtszaken wel voldoen aan alle standaarden van eerlijke bewijsvoering en rechten van de verdediging. Het zijn niet de meest ideale omstandigheden om ten midden een aanslepende oorlog snel processen te gaan voeren. Daar zit gevaar in.”

Vanop afstand scherp oordelen over de procedures, is moeilijk. Dat vindt ook Christine van den Wyngaert, voormalig rechter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. “We zouden er vanuit mogen gaan dat de Oekraïense rechtsgang beantwoordt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat de procesregels gevolgd worden en alles fair verloopt.”

Het berechten van Russische soldaten voor een Oekraïens gerecht, is overigens volledig wettelijk. “Als een soldaat gevangen genomen wordt, heeft die niet vanzelfsprekend het recht op het statuut van krijgsgevangene. Zeker niet als hij zelf oorlogsmisdaden gepleegd heeft”, zegt van den Wyngaert. “Zo was er in het geval van Shishimarin duidelijk sprake van opzettelijk doden. Het Internationaal Strafhof zal zich eerder concentreren op zwaardere dossiers, het berechten van een bevelgevende bijvoorbeeld. Mocht het Strafhof alle misdaden moeten onderzoeken, dat zijn er honderden of duizenden, zou dat een heel zware last zijn.”

Moddergevecht

Volgens Wouters is de kans reëel dat Rusland een antwoord zal geven op de Oekraïense processen en veroordelingen. “Rusland gaat proberen counteren, wellicht door zelf processen te voeren. Dat hebben ze trouwens eerder al aangekondigd. Het zou me niet verwonderen dat voor elke Rus die veroordeeld wordt, ook een Oekraïner zal berecht worden op een Russisch proces.”

In plaats van warfare, oorlogvoering, kunnen we dan gaan spreken over lawfare. “Dat is het inzetten van juridische middelen om conflicten uit te vechten. Als het tot zo’n moddergevechten komt, waarbij processen elkaar snel opvolgen langs beide kanten, kan men de rechtsgang op den duur in vraag gaan stellen. En daar kan dan weer de kwaliteit van justitie onder lijden.”

“Het proces van Shishimarin is er inderdaad snel gekomen”, aldus van den Wyngaert. “Maar er was wel een volledige bekentenis. Dat versnelt de zaak.” Of Oekraïne niet vooral snel handelt om een precedent te stellen? Een duidelijke boodschap van ‘dit staat jullie te wachten’ aan de Russen? “Dat kan, maar is dat ook niet de functie van het strafrecht? Mensen ertoe bewegen niet hetzelfde te doen als diegene die veroordeeld is.”

Verkrachting

Oekraïne wil nog veel meer mensen vervolgen voor misdaden tijdens de oorlog. Er zouden nog twee soldaten in de cel zitten in afwachting van hun proces. En er is ook de rechtszaak rond Mikhail Romanov. De Russische soldaat wordt verdacht van oorlogsmisdaden en staat wellicht - eens hij gevat wordt, want de man is voortvluchtig - dezelfde straf te wachten als Vadim Shishimarin. Romanov zou betrokken zijn bij een ondertussen beruchte moord- en verkrachtingszaak. Hij zou een man hebben vermoord en samen met een medesoldaat diens echtgenote hebben verkracht. Dat terwijl hij haar en haar vierjarig zoontje onder schot hield. “Misschien vecht hij nog steeds, misschien rust hij uit in Rusland, misschien is hij dood. We weten het niet. Hoe dan ook, we willen hem bij verstek vervolgen”, zei de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova daarover.