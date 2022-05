Jury geeft beslissing uit handen: kijker kiest mee winnaar van ‘Huis Gemaakt’

Op basis van de huidige ranking spelen Beringen en Boortmeerbeek woensdag de finale, maar die volgorde kan de jury in de finaleweek nog helemaal omgooien. De koppels kregen nog zes dagen de tijd om hun pand af te werken. En ieder heeft zo z’n werkpuntjes. In Beringen zorgen de tegels voor kopzorgen bij Eline en Younes. De vloer in de gang sluit niet aan op die van de keuken. Gelukkig mogen ze de hulp inschakelen van vrienden en familie en dus is Badr opnieuw van de partij. Hij plaatste eerder al de terrastegels.

Neeroetenaar Emiel en Alexia weten wat hen te doen staat in Boortmeerbeek: alles in orde brengen waar de jury kritiek op had. En dus beginnen ze met de mislukte muurtekening in de slaapkamer. Ook Cedric en Anaïs moeten nog heel wat rechtzetten in Antwerpen. Ze lijken goed op schema te zitten totdat er een ambulance moet uitrukken...

Stemmen tot middernacht

Na een laatste inspectie wacht de driekoppige jury een lastige taak: één koppel naar huis sturen net voor de finale. En daarna heeft Dina nog meer nieuws. Zij brengt de finalisten op de hoogte over het verloop van de finale en laat hen weten wie over hun lot zal beslissen. “De overwinning ligt binnen handbereik en de prijs is enorm. Daar mogen we niet licht overgaan. Om tot een beslissing te komen, zullen er drie partijen punten geven tijdens de finale”, klinkt het. “50 potentiële kopers komen de huizen bezoeken, 25 makelaars geven hun professionele mening én er zijn de kijkers thuis. Deze drie partijen samen beslissen wie het huis van zijn dromen wint.”

De jury beslist wie de twee finalisten worden, daarna is het aan potentiële kopers, makelaars en de kijkers. — © vtm

Van zodra de twee finalisten dinsdagavond bekend zijn, kunnen de kijkers thuis dus stemmen op hun favoriet. Dat kan via SMS of via VTM.be. Een stem uitbrengen kan slechts tot middernacht, want op woensdag komen we in de finale te weten wie zijn koffers mag pakken om te verhuizen naar Antwerpen, Beringen of Boortmeerbeek.

Cédric en Anaïs lieten begin deze week nog optekenen dat ze dringend een nieuwe thuis kunnen gebruiken nu hun eigen woonst onbewoonbaar is verklaard. Emiel en Alexa zijn helemaal gevallen voor de charmes van Boortmeerbeek. “We zijn erachter gekomen dat het heel veel te bieden heeft. Het is er heel gezellig. Een echt dorp voor ons.” Younes en Eline hopen dan weer dochtertje Lena een warme thuis te geven. “Mij maakt het niet uit of we in een huurappartement wonen, maar ik weet dat ik er als kind van genoot om een eigen kamer te hebben. Dat willen we haar schenken”, zei Eline eerder in deze krant.

Eline en Younes hopen op een nieuwe thuis in Beringen. — © vtm

‘Huis Gemaakt’, VTM, 20.35 uur