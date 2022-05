Een terecht fier gezicht bij de prijsuitreiking van de 35ste editie van de Vlaamse Olympiade van het Frans. Sophie Beertens (6LW-SJB Zonhoven) was dan ook toplaureaat in de categorie MAX-ASO.

Haar deelname was een ideale opportuniteit om haar capaciteiten in de verf te zetten als studente Frans-Italiaans in spe. Hierin is ze dus glansrijk geslaagd.