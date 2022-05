COLUMN Limburgs Landschap: wijngaardslak

Deze prachtige dieren zijn de grootste slakken die wij in onze natuur kunnen ontdekken. Zij houden van kalkrijke bodems, dus in het zuiden van de provincie heb je iets meer kans om ze tegen te komen. Toch even melden dat deze soort een beschermde status heeft – terecht trouwens - dus berg je peper- en zoutvaatje maar dadelijk terug op. Want dit gaat om wonderlijke wezens die veel beter verdienen dan op een – illegaal – bordje terecht te komen.Bij onze wijngaardslak gaat alles op zijn gemak. Langzaam kom je er ook, is zijn motto. Hij draagt dit motto hoog in het vaandel bij al zijn handelingen. Zo gaan ze vooral ’s nachts op pad om te genieten van wat sappige blaadjes of bloemen. Het door hen achtergelaten slijmspoor gebruiken ze de nachten nadien om de weg terug te vinden naar hun vorige eetplekje. Hun huisje nemen ze – zoals je wel weet – overal mee. Maar wist je dat ze eventueel opgelopen schade ook zelf herstellen? Gaatjes of barsten in hun schelp vullen ze van binnen uit weer op. Langzaam, weliswaar. Maar wel met uitmuntend vakwerk.Ook hun liefdesleven loopt aan een gezapig tempo. Een partner tegenkomen is aan hun slakkengangetje al een hele opgave. Daarom hebben ze de kansen verdubbeld door tweeslachtig te zijn. Elke wijngaardslak kan paren met elke andere wijngaardslak die zijn of haar – dat is hier dus niet van toepassing – pad kruist. Als ze elkaar leuk vinden, wat meestal zo is, hebben ze niet zo veel kansen. Dan verstrengelen hun lichamen in elkaar. Dit nadat ze elkaar grondig met hun tentakels hebben afgetast. Daarna volgt de paring. Hiervoor beschikken ze over een echte ‘liefdespijl’ die hen met elkaar verbindt en waardoor er extra hormonen worden afgegeven. Kwestie van niet in slaap te vallen, veronderstel ik. Dan worden de lichamen zo gedraaid dat elke slak een kwakje sperma binnen krijgt. Dubbelop dus. Ook hier weer op wijngaardslakkentempo. Dit kan vier tot zeven minuten duren. Maar dan is hun liefdesspel nog niet ten einde. Iedereen trekt alles terug wat van hem is – of was het nu haar? – maar de twee slakken blijven nog een hele tijd aan elkaar gehecht. Soms wel uren aan een stuk.Daarna gaat elk van hen weer zijn eigen slakkengangetje. Iets om jaloers op te zijn, denk ik zo. Behalve het kleine nadeel dat je je huis de hele dag moeten meesleuren.Foto's: Jan Leijskens (1 en 2), Benny Odeur, Jos Vandebergh, Willy Lemmens