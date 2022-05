Al ruim 90 doden door noodweer in Brazilië

In de staat Pernambuco worden ook nog altijd 26 mensen vermist, meldt de civiele bescherming maandag op Twitter. Zo’n 5.000 personen verblijven in opvangcentra en in 14 gemeenten rond de havenstad Recife is de noodtoestand uitgeroepen.

Het noodweer dat de regio van Recife sinds dinsdag teistert, veroorzaakte al aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Volgens de regering van Pernambuco is in het gebied rond Recife op 24 uur tijd meer dan 200 liter regen per vierkante meter gevallen. De gouverneur maakte al 100 miljoen real (19,7 miljoen euro) vrij voor de getroffen plaatsen.

© REUTERS

© AFP