Stijn Stijnen: 'Laat Thibaut Courtois nu maar even met rust'. — © TV Limburg

Het is niet gepast om Thibaut Courtois weg te plukken op de trouw van zijn broer en hem tegen zijn zin te verplichten om zich bij de Rode Duivels te voegen. Courtois heeft recht op rust en iedereen weet dat de Nations League onbelangrijk is. Bovendien heeft hij een medische reden. Pubalgie is niet om mee te lachen, en met het oog op het WK moet hij daarvoor rust nemen. Dat zegt TVL-voetbalanalist en voormalig doelman bij de Rode Duivels Stijn Stijnen.