Houthalen

Op dinsdagavond duiken we op Play4 voortaan in de gym. Het zweten en gewichten heffen laten we wel over aan de Personal Trainers die ons een kijkje gunnen in hun persoonlijke en werkagenda. Lesley Dada (39) moest door een hartafwijking haar statuut van topsporter opzeggen: “Ik heb diep gezeten, maar ik ben er sterker uitgekomen.”