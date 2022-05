Dinsdag vindt in het hinterland van Nice de tweede editie van de Mercan’Tour Classic plaats. Een relatief korte koers over drie cols met aankomst bovenop de Col de Valberg. De openingseditie vorig jaar was een prooi voor Guillaume Martin. Volgt Tim Wellens hem op? “Zowel het parcours als de concurrentie zijn niet van de poes”, weet de 31-jarige Truienaar.