PODCAST. Vincenzo getuigt over gewelddadig tienerleven in nieuwe ‘Dadertape’

In een nieuwe episode van onze true-crimepodcast ‘De Dadertapes’ getuigt de 26-jarige Vincenzo over zijn tienerjaren vol geweld en drugs. “Na mijn eerste celstraf was het eerste wat ik deed een overval plegen.”

Vincenzo, een Limburger met Siciliaanse roots, zat van z’n 18de tot zijn 25ste quasi onafgebroken in de gevangenis. Vandaag bewandelt hij opnieuw het rechte pad, maar daarvoor heeft hij een lange weg moeten afleggen. “Ook vandaag nog levert Vincenzo grote inspanningen om zijn leven op de rails te houden”, zegt justitieassistente Kathleen Keulers van Justitiehuis Tongeren, die Vincenzo begeleidt.

De onthechting van zijn moeder, en deels ook van zijn vader, heeft Vincenzo tijdens zijn kinderjaren “een beetje verknipt”, getuigt de man in de nieuwe Dadertape. “Van m’n tiende tot mijn 14de heb ik in Sicilië gewoond, waar ik werd opgevoed door mijn opa en tante”, vertelt Vincenzo. “Toen ik naar België terugkeerde, sprak ik geen Nederlands meer, waardoor het meteen misliep op school. Ik werd gepest door andere leerlingen, en gekleineerd door leraars: ‘cappuccino’, ‘spaghettivreter’, dat soort benamingen kreeg ik… Daardoor ging ik een machohouding aannemen.”

Geweldsdelicten

Vincenzo’s machogedrag ontwikkelde zich binnen de schoolmuren, maar ook op straat bouwde hij een stevige reputatie op als vechtersbaas. Al gauw werd de tiener door de politie uit verschillende Limburgse wijken gebannen. “Ik ging drugs gebruiken, ik rookte veel jointjes. Rond mijn 17de ben ik ook beginnen dealen. Ik dacht niet meer na over wat ik deed.”

Niet veel later loopt het behoorlijk mis met Vincenzo: een straatruzie, waarbij hij naar eigen zeggen een meisje wilde beschermen tegen een aanrander, mondt uit in een steekpartij. Zijn opponent raakt zwaargewond en Vincenzo krijgt twee jaar cel, die hij uitzit in de gevangenis van Hasselt. Maar daar gaat het van kwaad naar erger, vertelt Vincenzo. “Eigenlijk doet de gevangenis de jeugd meer slecht dan goed. Je leert er mensen kennen, je legt nieuwe connecties. Dus ja, als je dan buitenkomt, beginnen velen gewoon opnieuw.”

Grootschalige drugshandel

Zo liep het ook voor Vincenzo, vertelt hij: “Meteen na mijn vrijlating heb ik iemand overvallen, en met dat geld heb ik een partij drugs gekocht. Zo is het begonnen: een drugshandel die klein begon, maar die al snel groter werd. Op een bepaald moment verdiende ik zoveel geld, dat ik de waarde ervan niet meer zag. Ik wilde nóg meer, ik werd hebberig. En dus verhandelde ik steeds meer drugs; niet alleen softdrugs maar ook harddrugs, in grote hoeveelheden.”

Hoe dat afloopt voor Vincenzo, is vanaf vandaag te horen in De Dadertapes.

Luister nu gratis naar ‘De Dadertapes’ via hbvl.be/podcast, via de hbvl-nieuwsapp of via uw favoriete streamingplatform.