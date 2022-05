Praga Khan speelt een van laatste festivaloptredens op Rock Herk

De headliners voor de main stage (dEUS, The Vaccines, Noordkaap en Mogwai) maakte Rock Herk al weken geleden bekend. De meeste van de nieuw toegevoegde namen spelen vooral op het tweede podium, de Club. Zijn bevestigd: Danko Jones, Wiegedood, Dirk., Crack Cloud, Nothing, Shht, Pothamus, Whorses, Frankie Traandruppel (van en met Lee Swinnen) en - een opmerkelijke naam voor dat tweede podium - Praga Khan. Maurice Engelen neemt in september definitief afscheid met Pragha Khan in de AB in Brussel. Hij speelt daarvoor nog maar enkele festivalconcerten, Rock Herk is er daar ééntje van.

LEES OOK: Noordkaap, dEUS en De Jeugd op Rock Herk

Het hoofdpodium wordt nog aangevuld met Stilll, Sam De Nef, Lo-Lee-Ta, Westhinder en CJ Bolland die zaterdag Rock Herk afsluit met een dj-set. Komen nog het straatvarken uithangen op de Street: Brennt und Klakmatrak (een electronicaproject van Stakefrontman Brent Vanneste) en Mitraille. De dj’s van Dansbaar geven ook weer present.

Bij Rock Herk stellen ze ondertussen vast dat de ticketverkoop voor hun festival niet te lijden heeft onder een aarzelend publiek. “We doen het zelfs beter dan andere jaren”, zegt organisator Maarten Ruelens. “We zitten nu al aan 70 procent verkochte kaartjes.”

Rock Herk vindt plaats op 15 en 16 juli 2022 aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof.