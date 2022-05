De Vlaamse zakenman Johan Daumerie, die al twee jaar vastzit in Dubai, heeft eindelijk zijn juridische perikelen achter de rug. “Ik ben in beroep over de hele lijn vrijgesproken”, zegt hij. De man die onder meer maandenlang in een hotelkamer opgesloten leefde, kan nu terug naar België. “Ik ben getekend voor het leven.”