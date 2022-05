F-16 van Belgisch leger vertrokken uit Kleine-Brogel maakt noodlanding op Oostendse luchthaven

Op de Oostendse luchthaven moest een F-16 van Defensie tijdens een trainingsvlucht maandagmiddag een noodlanding maken nadat een vogel tegen het toestel was gebotst. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de vogel in de motor van de straaljager is terechtgekomen.

In de luchtvaart geldt een procedure die voorschrijft dat een vliegtuig meteen moet landen na contact met een vogel. “Er was op geen enkel moment gevaar voor de piloot”, zegt Cédric Maes, woordvoerder van Defensie. “Het is wel zo dat de piloot moet landen zodra er contact was met een vogel.”

Samen met een andere F-16 was het getroffen toestel voor een trainingsvlucht vertrokken uit de militaire luchtmachtbasis Klein-Brogel. Daar hadden beide toestellen na afloop van de training ook weer terug moeten landen. “Boven Oostende ging het echter mis en kwam de F-16 in contact met een vogel. Daardoor is het toestel meteen in Oostende moeten landen, aangezien daar een luchthaven is. Dat kon op een veilige manier, zonder gevaar voor eender wie”, aldus nog Maes.

Het andere toestel kon gewoon terugvliegen naar Kleine-Brogel. “Het tweede toestel kon inderdaad zonder problemen terugkeren. Het getroffen toestel blijft voorlopig in Oostende staan en wordt nu onderzocht worden door technici. Of het dier in de motor terechtkwam, moet blijken uit het onderzoek”, besluit Maes.