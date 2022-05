90-jarige vrouw krijgt politie aan de deur omdat buurman haar wifi gebruikt voor verspreiding kinderporno

Een man uit Sint-Pieters-Leeuw is bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel voor zowel het bezit als voor de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. De man gebruikte de wifi van zijn hoogbejaarde buurvrouw, maar kon uiteindelijk toch worden betrapt.

Het Belgisch gerecht werd - zoals vaker in dossiers rond kinderporno - door de Amerikaanse autoriteiten verwittigd dat er via een IP-adres uit Sint-Pieters-Leeuw kinderporno op het wereldwijde web werd geüpload. Toen de politie een huiszoeking uitvoerde op het adres van de internetverbinding, kwamen de speurders oog in oog te staan met een 90-jarige vrouw die compleet uit de lucht viel.

Honderden foto’s

Aanvankelijk dacht de politie dat haar ex-man de foto’s van misbruikte kinderen had verspreid, maar ook dat spoor liep op niets uit. Uiteindelijk bleek de buurman van de hoogbejaarde vrouw, een Amerikaan, de dader te zijn. Bij een huiszoeking trof de politie honderden video’s en foto’s, waarop soms extreem kinderpornografisch materiaal op te zien was. Tijdens zijn verhoor bij de politie verklaarde hij dat hij “enkel nieuwsgierig” was.

De man werd gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, maar stuurde zijn kat naar de zitting. Hij werd maandag dan ook bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar.