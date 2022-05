STVV trekt van 30 juni tot en met 9 juli op stage naar Bad Häring, een klein bergdorpje in het oosten van Tirol in de Oostenrijkse bergen. Ook AA Gent slaat binnenkort haar tenten op in het Alpenland voor een zomerstage. Wat brengt hen daar? “Het berglandschap is voor veel spelers iets unieks en moet voor een extra motivatie zorgen.”